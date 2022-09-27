Подоляк не верит в случайность утечки газа на Северном потоке – назвал это терактом России
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что масштабная утечка газа в результате повреждения нитей Северных потоков могла быть "спланированным Россией терактом" для дестабилизации ситуации перед зимним периодом. Он призвал союзников и партнеров ответить на это вооружением для украинских сил обороны.
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"Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой", – заявил Подоляк.
Он призвал партнеров Украины ответить на утечку оружием для ВСУ, акцентировав на боевых танках Leopard, которые Германия под разными предлогами отказывается поставлять.
"Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие", – написал Подоляк.
- В ночь на 26 сентября на российском газопроводе Северный поток-2 обнаружили повреждения.
- Вечером 26 сентября оператор газопровода Северный поток-1, с середины июня работавший на пониженной мощности, а в августе полностью прекративший поставки, сообщил о падении давления на обеих линиях газопровода.
- Из российского газопровода произошла утечка газа в Балтийское море.
- Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что одновременное повреждение трех из четырех нитей СП вряд ли можно считать совпадением, не исключается диверсия.
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