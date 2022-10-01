Подоляк: Нет смысла вести переговоры с Путиным, его слово ничего не стоит
01.10.2022, 15:50
Владимир Путин (Фото - EPA)
С российским диктатором Владимиром Путиным и его ближайшим окружением любые переговоры бессмысленны, так как их слова имеют "отрицательную стоимость". Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Фиксируем и закрепляем базис: 1. Нет никакого смысла вести переговоры с "танцующими на костях" – Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость.
2. Переговоры возможны, но с новым президентом России, который будет оценивать реальность более адекватно", – написал Подоляк.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с РФ, пока Путин остается при власти.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что такое решение было единогласно принято на заседании СНБО.
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