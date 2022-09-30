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"Дадим ВСУ стать героями". Отказ от переговоров с Путиным утверждался в СНБО – единогласно

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 21:51
Алексей Данилов (фото – Елена Сошкина/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что решение об отказе Украины от переговоров с РФ, пока российский диктатор Владимир Путин остается при власти, было единогласно принято на сегодняшнем заседании СНБО. Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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"Хочу обратить внимание, что кроме решения по поводу НАТО, есть еще один очень важный пункт решения СНБО, который сегодня обсуждался и единогласно был принят, – никаких переговоров с Путиным Украина вести не будет после того, что произошло сегодня. Точка. Мы будем вести переговоры только с другим президентом РФ. С этим нелюдем не о чем вообще говорить", – сказал Данилов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на вопрос о том, ставит ли Украина крест на переговорах с РФ, подчеркнул, что "мы ставим крест на нынешней политической элите РФ".

"Там не с кем говорить. Эти люди абсолютно оторваны от реальности. Зачем говорить с Путиным? Он выходит и говорит: "Давайте вести переговоры, но вы не будете на этих переговорах говорить о территориях, которые мы захватили военным путем". О каких переговорах с ним можно говорить? Человек абсолютно живет в иллюзорном наполеоновском мире, где есть только он и белый цвет стен", – сказал Подоляк, уточнив, что имеет в виду "спецбольницу".

Советник главы ОП считает, что нет никакого смысла продолжать тратить время на переговоры с людьми, "которые живут очень короткими стратегиями и которые точно идут к своему финалу в юридическом смысле этого слова".

"Если уже ВСУ доказывают свою эффективность, давайте дадим им возможность стать действительно историческими героями", – добавил Подоляк.

Читайте также: "РФ больше захватить не сможет". Путин объявил аннексию, Украина идет в НАТО: что дальше

Оксана Житнюк
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война владимир путин переговоры Алексей Данилов михаил подоляк
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