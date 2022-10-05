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Подоляк о шантаже РФ с трубопроводами: Есть еще сомнения, кто устроил диверсию?

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 19:37
Подоляк о шантаже РФ с трубопроводами: Есть еще сомнения, кто устроил диверсию? - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк с иронией прокомментировал в Twitter предложение России начать поставки газа в Европу по "уцелевшей" нитке газопровода Северный поток – 2.

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"Москва официально предложила Европе поставку газа через трубопровод Северный поток – 2 – личный проект Путина. "Не хотели по-хорошему соглашаться – будем дожимать", – фактически говорят россияне. Есть ли еще сомнения в том, кто устроил диверсии в Балтийском море?" – написал Подоляк.

  • 26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
  • ЦРУ предупреждало Германию об угрозе нападений на газопроводы в Балтийском море еще несколько недель назад. 
  • По мнению ряда экспертов, взорвать газопроводы на дне Балтийского моря могли диверсанты российского ГРУ или подводные дроны.

Сергій Бережний
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Северный поток 2 диверсия трубопровод михаил подоляк
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