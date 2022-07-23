Подоляк об обвинениях по Ермаку и Татарову: Это для соцсетей, нет отношения к реальности

Обвинения в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака в "связях с Россией" и другом – беспочвенная и бездоказательная демонизация политика, а заявления, что его зам Олег Татаров "курирует" вертикаль правоохранительной системы, – некорректны. Об этом заявил DW советник Ермака Михаил Подоляк, выполняющий на Банковой роль основного коммуникатора с прессой.

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По поводу обвинений конгрессвумен Виктории Спартц в адрес главы ОП он сказал, что "любое публичное лицо имеет право делать заявления", но добавил: нужно делать заявления, которые имеют документально подтвержденную основу, "а не просто пересказывать слухи".

По словам Подоляка, "в Украине очень любят создавать демонов из политиков".

"Якобы один человек за все отвечает. Он [Ермак] лично звонил туда, лично разминировал то, лично отдал какой-то приказ. Всего этого не было в абсолютном виде. Все эти истории хорошо продаются в соцсетях, а к реальности не имеют никакого отношения", – заявил советник главы ОП.

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Он также назвал "невозможным", чтобы Татаров, как выразился интервьюер, "взял на себя контроль над правоохранительной системой" после того, как были уволены Ирина Венедиктова (ОГП) и Иван Баканов (СБУ).

"В современном мире вообще один человек не может модерировать какие-либо процессы. Понимаю, что хочется найти простые ответы на сложные вопросы. Но, к сожалению, сложные процессы – сложная модерация, и один человек точно не будет модерировать все силовые вертикали, даже если это господин Татаров", – сказал Подоляк.

Он добавил, что с учетом военного времени, модерирует исполнительную власть сегодня только президент, и "как CEO (гендиректор. – Прим. ред.) государственного масштаба, он четко понимает задачи, которые нужны государству".

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Евгений Пилипенко

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