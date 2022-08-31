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Подоляк: Оккупанты грабят фермеров, заводы, вывозят оборудование в РФ, но мы всех найдем

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 11:19
Подоляк: Оккупанты грабят фермеров, заводы, вывозят оборудование в РФ, но мы всех найдем - Фото
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

На временно оккупированных Россией территориях усилилось мародерство, россияне грабят местные сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из российских военных и криминала. Они грабят бизнесы, фермеров, распиливают заводы, вывозя краденое в Россию", – написал он.

Подоляк утверждает, что "всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность".

Советник главы ОП не уточнил, что он имел в виду под "специальной полицейской операцией". Выражение выглядит отражением эвфемизма "специальная военная операция", которая широко используется в пропаганде России для обозначения вторжения в Украину. 

Читайте также: "Банда мародеров, а не армия": TheInsider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ

Сергей Бережной
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