Подоляк: Оккупанты грабят фермеров, заводы, вывозят оборудование в РФ, но мы всех найдем

На временно оккупированных Россией территориях усилилось мародерство, россияне грабят местные сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из российских военных и криминала. Они грабят бизнесы, фермеров, распиливают заводы, вывозя краденое в Россию", – написал он.

Подоляк утверждает, что "всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность".

Советник главы ОП не уточнил, что он имел в виду под "специальной полицейской операцией". Выражение выглядит отражением эвфемизма "специальная военная операция", которая широко используется в пропаганде России для обозначения вторжения в Украину.

15 августа Офис генпрокурора заявил, что установил личности российских военных, которые мародерствовали в Буче.

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Сергей Бережной

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