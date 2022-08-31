Подоляк: Оккупанты грабят фермеров, заводы, вывозят оборудование в РФ, но мы всех найдем
На временно оккупированных Россией территориях усилилось мародерство, россияне грабят местные сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из российских военных и криминала. Они грабят бизнесы, фермеров, распиливают заводы, вывозя краденое в Россию", – написал он.
Подоляк утверждает, что "всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность".
Советник главы ОП не уточнил, что он имел в виду под "специальной полицейской операцией". Выражение выглядит отражением эвфемизма "специальная военная операция", которая широко используется в пропаганде России для обозначения вторжения в Украину.
- 15 августа Офис генпрокурора заявил, что установил личности российских военных, которые мародерствовали в Буче.
Читайте также: "Банда мародеров, а не армия": TheInsider и Bellingcat о жалобах россиян в прокуратуру РФ
Комментарии