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15.08.2022, 18:45

Брали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в Буче

Цей матеріал також доступний українською
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Брали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в Буче
Брали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в Буче
Брали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в БучеБрали технику и белье. Прокуратура установила "элиту" армии РФ, которая мародерила в Буче

Восьмерым российским оккупантам заочно сообщено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. Офис генпрокурора заявил, что установил личности российских военных, которые мародерили в Буче.

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По данным следствия, военнослужащие Росгвардии с 24 февраля по 31 марта 2022 года ради личной наживы грабили частное имущество жителей города.

В Генпрокуратуре утверждают, что военные "элитного" подразделения РФ грабили все, что оставляли местные в своих домах, спасаясь от оккупации, – от нижнего белья и одежды до бытовой техники. Награбленное имущество оккупанты отправляли своим родственникам по почте из беларуского города Мозырь.

В Офисе генпрокурора отметили, что ранее заочное подозрение получили еще 10 оккупантов, они объявлены в международный розыск.

По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

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Теги: оккупация, буча, мародерство, мародер
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