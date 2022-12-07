Подоляк: Путин сегодня зафиксировал свои цели в войне – "геноцидить" и захватывать Украину

Сегодняшними заявлениями о "значимых результатах", якобы достигнутых оккупантами РФ в войне, российский диктатор Владимир Путин зафиксировал главные цели своей "спецоперации" – продолжать геноцид украинского народа, убивать людей и захватывать территории. Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как передают пропагандистские РИА Новости, сегодня Путин заявил, что "появление новых территорий", – значимый результат для России, а Азовское море, по мнению диктатор РФ, "стало внутренним морем" России. Он также снова вспомнил о Петре I – мол, тот тоже боролся за выход к Азовскому морю.

Подоляк в ответ заявил: "Азовское море не является внутренним морем РФ. Оккупированные территории не являются приобретением РФ. Просто у человека до сих пор есть определенные иллюзии, потому он продолжает настаивать на том, что он пришел в другую страну убивать людей, и таким образом решает какие-то свои вопросы, которые он сам себе поставил".

По словам советника главы ОП, этим заявлением Путин зафиксировал, что нет никаких других целей "операции", кроме одной – зайти в Украину, убить людей, забрать львиную долю территорий и продолжить "геноцидить" Украину.

"То есть этот человек таким образом сегодня в прямом эфире – ну, или это был не прямой эфир, это же Путин – зафиксировал военное преступление, а также преступление против человечности", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Путин может "рисовать себе картину в ленинских тонах" о том, что он что-то отобрал, однако Украина тем временем продолжает деблокаду всех временно оккупированных территорий, включая захваченные Россией до 24 февраля 2022 года.

По мнению Подоляка, все сказанное Путиным нужно фиксировать исключительно как его показания в рамках юридического процесса над диктатором РФ.

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Оксана Житнюк

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