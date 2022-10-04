Подоляк: Россия – это виртуальная "Палата №6", из которой массово бегут пациенты
04.10.2022, 20:52
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)
В Кремле боятся указывать на "новые границы" их империи, потому что с каждым днем эти "границы" сжимаются. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы", потому что каждый день "территория России" становится меньше, чем вчера", – иронизирует Подоляк, намекая на продолжение наступления ВСУ.
Подоляк отмечает, что путинская Россия находится в плену собственной пропаганды и "все больше напоминает метавселенную "Палаты №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги".
Но главная проблема этой "Палаты №6" в том, что "пациенты порываются вырваться из заведения", – считает Подоляк.
- 3 октября ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области.
- 4 октября ВСУ освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии