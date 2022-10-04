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Подоляк: Россия – это виртуальная "Палата №6", из которой массово бегут пациенты

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 20:52
Подоляк: Россия – это виртуальная
Михаил Подоляк (Фото - скриншот из видео)

В Кремле боятся указывать на "новые границы" их империи, потому что с каждым днем эти "границы" сжимаются. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

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"В Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы", потому что каждый день "территория России" становится меньше, чем вчера", – иронизирует Подоляк, намекая на продолжение наступления ВСУ.

Подоляк отмечает, что путинская Россия находится в плену собственной пропаганды и "все больше напоминает метавселенную "Палаты №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги".

Но главная проблема этой "Палаты №6" в том, что "пациенты порываются вырваться из заведения", – считает Подоляк.

  • 3 октября ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области.
Сергій Бережний
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пропаганда россии деоккупация михаил подоляк
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