Подоляк: Россия – это виртуальная "Палата №6", из которой массово бегут пациенты

В Кремле боятся указывать на "новые границы" их империи, потому что с каждым днем эти "границы" сжимаются. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"В Кремле колеблются, озвучивать ли "новые границы", потому что каждый день "территория России" становится меньше, чем вчера", – иронизирует Подоляк, намекая на продолжение наступления ВСУ.

Подоляк отмечает, что путинская Россия находится в плену собственной пропаганды и "все больше напоминает метавселенную "Палаты №6": виртуальные территории, вымышленные победы, несуществующие враги".

Но главная проблема этой "Палаты №6" в том, что "пациенты порываются вырваться из заведения", – считает Подоляк.

3 октября ВСУ освободили села Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка и поселок городского типа Любимовка в Херсонской области.

4 октября ВСУ освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов.

Сергій Бережний

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