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Подоляк: Точка невозврата пройдена. Не будет времен, когда у России есть право голоса

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 10:57
Подоляк: Точка невозврата пройдена. Не будет времен, когда у России есть право голоса - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба Офиса президента)

Россия растоптала международное право – и времен, когда у нее есть право голоса, больше не будет. Такое мнение написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Международное право растоптано, ведь Россия 195 дней обстреливает суверенное государство, уничтожает города и шантажирует другие страны, отмечает советник.

"Точка невозврата пройдена. Возвращения в то время, когда РФ имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет. Привыкаем к новой реальности", – написал Подоляк.

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Марко Сировой
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