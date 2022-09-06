Подоляк: Точка невозврата пройдена. Не будет времен, когда у России есть право голоса

Россия растоптала международное право – и времен, когда у нее есть право голоса, больше не будет. Такое мнение написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Международное право растоптано, ведь Россия 195 дней обстреливает суверенное государство, уничтожает города и шантажирует другие страны, отмечает советник.

"Точка невозврата пройдена. Возвращения в то время, когда РФ имеет право голоса или долю в мировой экономике, уже не будет. Привыкаем к новой реальности", – написал Подоляк.

5 сентября Подоляк заявил, что мир без России будет лучшим миром.

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Марко Сировой

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