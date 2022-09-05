Подоляк: Мир без России будет лучшим миром
05.09.2022, 11:28
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба Офиса президента)
Мир без России будет лучшим, ведь в нем будет побеждать демократия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Западный мир един и считает, что Украина должна победить, говорит советник главы ОП. Однако, по его словам, многие опасаются поражения Кремля и трансформации России.
"Они не могут представить, каким будет мир без России. Отвечаю: это будет лучший мир. Мир, в котором демократия – это сила. Мир, в котором добро побеждает зло", – написал Подоляк.
- 3 сентября Подоляк заявил, что сроки завершения войны определит Украина, как и размер репараций, которые будет платить РФ.
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