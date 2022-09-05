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Подоляк: Мир без России будет лучшим миром

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 11:28
Подоляк: Мир без России будет лучшим миром - Фото
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба Офиса президента)

Мир без России будет лучшим, ведь в нем будет побеждать демократия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Западный мир един и считает, что Украина должна победить, говорит советник главы ОП. Однако, по его словам, многие опасаются поражения Кремля и трансформации России.

"Они не могут представить, каким будет мир без России. Отвечаю: это будет лучший мир. Мир, в котором демократия – это сила. Мир, в котором добро побеждает зло", – написал Подоляк.

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Марко Сировой
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