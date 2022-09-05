Подоляк: Мир без России будет лучшим миром

Мир без России будет лучшим, ведь в нем будет побеждать демократия. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Западный мир един и считает, что Украина должна победить, говорит советник главы ОП. Однако, по его словам, многие опасаются поражения Кремля и трансформации России.

"Они не могут представить, каким будет мир без России. Отвечаю: это будет лучший мир. Мир, в котором демократия – это сила. Мир, в котором добро побеждает зло", – написал Подоляк.

3 сентября Подоляк заявил, что сроки завершения войны определит Украина, как и размер репараций, которые будет платить РФ.

Читайте также: Путин назвал новую цель войны. Подоляк ответил: Украина – место вашего бесславного финала

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.