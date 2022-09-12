Подоляк: В России начинают осознавать, что им не выиграть эту войну, РФ разрушат бунты

Террористические атаки России на украинскую критическую инфраструктуру — это отчаянная попытка Кремля переключить внимание со своих неудач в войне против Украины. "Российское Z-сообщество" начало осознавать, что РФ проигрывает войну. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он считает, что попытки России оставить отдельные регионы Украины без света были не только "актом отчаяния, подлости и мести за позорное бегство собственной армии с поля боя".

"Они (атаки крылатыми ракетами по нашим ТЭЦ) также были отчаянной попыткой кремлевских функционеров на секунду переключить внимание собственноручно вскормленного Z-zомби-сообщества на временные "проблемы соседа". Еще раз: переключить внимание со своих талантов "возьмем Киев за три дня; дадим вам все ограбить и станем империей, которую все боятся" на другую проблематику. Лишь бы не было претензий к "царю", – написал Подоляк.

По его мнению, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области, крах российской линии обороны и переход отметки в 200 дней с момента "взятия Киева за три дня" стали катализатором – российское "Z-сообщество" начало осознавать три базовых вещи:

1. Россия проиграет эту войну – другого сценария не существует.

2. Их ждет наказание. Их дети будут считать родителей не героями, а преступниками.

3. Впереди – репарации, демилитаризация, денацификация России и годы раскаяния.

"Приняв решение о полномасштабном вторжении, Кремль поставил все на красное. И проиграл", – убежден Подоляк.

Он прогнозирует, что Россия станет замыкаться в себе и искать виновных. "Путинская Россия переваривает саму себя. Россия будет уничтожать себя бунтами. Совсем немного осталось", – считает Подоляк.

Ранее сегодня Подоляк заявил, что Украина навязывает свое видение будущего в противовес террористическому шантажу страны-оккупанта РФ.





Вадим Ребрина

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