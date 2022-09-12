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Подоляк описал российскую стратегию "все замерзнут", Ермак показал оккупантам гроб

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 12:46
Подоляк описал российскую стратегию
Михаил Подоляк и Андрей Ермак (фото — Twitter первого)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина навязывает свое видение будущего в противовес террористическому шантажу страны-оккупанта РФ. Мнение по поводу противостояния стратегий он изложил в Twitter.

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Как выразился чиновник, "террористическая стратегия" России сегодня заключается в:

→ организации/поддержании "энергетических" протестов в Европе на фоне повышения цен за коммунальные услуги, снижения температуры в домах и прочих последствиях шантажа России энергоносителями;

→ распространении в глобальных медиа "страшилок" в духе "все замерзнут" без российского газа, нефти и угля;

→ демонстративных ударах по украинским теплоэлектроцентралям, как вчерашняя атака под Харьковом и в других областях;

→ желании выпросить переговоры по "прекращению огня", чтобы затем его традиционно нарушить.

"Знаем, видим, понимаем. Будем добиваться стратегии Украины", – резюмировал советник главы ОП.

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Сам руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал в Telegram на вчерашние теракты россиян против энергосистемы Украины стихом Тараса Шевченко:

"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі".

Далее он добавил от себя – "а ворог лежатиме в [піктограма труни]", и добавил принцип президента Владимира Зеленского и Украины в отношении россиян – "#БезВас".

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Євген Пилипенко
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