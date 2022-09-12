Эрдоган на встрече с Путиным снова предложит ему прямые переговоры с Зеленским — CNN Turk
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в очередной раз предложит ему прямые переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канал CNN Turk.
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Эрдоган и Путин проведут встречу в Самарканде, Узбекистан. В Турции называют переговоры "самым важным контактом". Основным вопросом будет работа зернового коридора.
Также они поднимут вопрос войны России против Украины, а Эрдоган передаст Путину, что "Турция продолжит делать все возможное для прекращения войны и достижения постоянного прекращения огня в рамках посреднических инициатив".
Кроме этого президент Турции повторит свое предложение провести прямые переговоры Зеленского и Путина в Турции и будет "делать акцент на дипломатическом решении".
- Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только на условиях капитуляции Украины.
- Он также сообщил, что Украина хочет получить от России репарации за войну в размере не менее $300 млрд. Сумма ущерба намного больше, но $300 млрд – это международные активы Центрального банка РФ, замороженные в рамках санкций.
- 2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.
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