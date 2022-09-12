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Данилов: Если бы Украина не готовилась к войне, российские танки были бы в Варшаве и Праге

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12.09.2022, 12:24
Данилов: Если бы Украина не готовилась к войне, российские танки были бы в Варшаве и Праге - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если бы Украина не готовилась к войне, то "вопрос присутствия российских танков в Варшаве, Праге, Риге и Таллине был бы актуален". Об этом он сообщил в интервью польскому радио Wnet.

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По его словам, Украина была готова к полномасштабной войне с Россией, несмотря на то, что многие эксперты это отрицали. 

"Конечно, мы подготовились достаточно мощно, и события, которые произошли после 24 февраля, говорят о том, что наша подготовка была максимально организованной", — сказал Данилов.

Он отметил, что Украине не использует понятия наступления, обороны или контрнаступления, а главной задачей является полное освобождение страны от оккупантов. 

"Мы защищаем Европу. Если бы мы не подготовились хорошо к этой агрессии, вопрос о присутствии российских танков в Варшаве, Таллинне, Праге и Риге был бы чрезвычайно актуален. Это наша общая борьба", — резюмировал секретарь СНБО.

Читайте также: Данилов: Победа Украины над Россией не будет быстрой, но война точно не займет годы 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Алексей Данилов
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