Данилов: Если бы Украина не готовилась к войне, российские танки были бы в Варшаве и Праге

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если бы Украина не готовилась к войне, то "вопрос присутствия российских танков в Варшаве, Праге, Риге и Таллине был бы актуален". Об этом он сообщил в интервью польскому радио Wnet.

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По его словам, Украина была готова к полномасштабной войне с Россией, несмотря на то, что многие эксперты это отрицали.

"Конечно, мы подготовились достаточно мощно, и события, которые произошли после 24 февраля, говорят о том, что наша подготовка была максимально организованной", — сказал Данилов.

Он отметил, что Украине не использует понятия наступления, обороны или контрнаступления, а главной задачей является полное освобождение страны от оккупантов.

"Мы защищаем Европу. Если бы мы не подготовились хорошо к этой агрессии, вопрос о присутствии российских танков в Варшаве, Таллинне, Праге и Риге был бы чрезвычайно актуален. Это наша общая борьба", — резюмировал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.

Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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Дмитро Гриниченко

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