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Подозрение получили два члена террористической организации ДНР

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 16:56
Подозрение получили два члена террористической организации ДНР - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

По материалам СБУ подозрение получили двое участников террористической организации ДНР, которых там называли "министрами". Они способствовали захвату и присвоению российскими оккупантами украинских шахт и больниц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще двух руководителей оккупационных органов во временно захваченных районах Донецкой и Запорожской областей.

Один из злоумышленников – гражданин России, бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

В июле прошлого года по указанию Москвы его назначили главой созданного оккупантами "министерства угля и энергетики" террористической организации ДНР. На этой должности он выполнял задачи Кремля по перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора.

Именно по его поручению был налажен регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля в РФ. Также он разработал программу ликвидации почти 90% шахт Донбасса. Сейчас готовится к "приватизации" и передаче подсанкционным российским олигархам три шахтоуправления на захваченной части региона.

Россиянину сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Еще одним злоумышленником является бывший "министр здравоохранения днр", входящий в руководящий состав оккупационной администрации Мелитополя.

Там он был назначен руководителем подконтрольного РФ "департамента здравоохранения Запорожской области". В этом "кресле" выполняет задачи кремлевского режима по переформатированию медицинской отрасли региона под нужды российских оккупационных группировок.

По его указанию местные больницы были переоборудованы в военные госпитали для приема раненых захватчиков.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший заместитель начальника одного из управлений Донецкой облгосадминистрации, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины.

После полномасштабного вторжения его "перевели" в оккупационные органы захваченной части Запорожской области.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Оба злоумышленника скрываются на временно оккупированной территории юга и востока Украины.

"Однако СБУ знает о местах их пребывания и проводит мероприятия по привлечению к ответственности", – говорится в сообщении.

Подозрение получили два члена террористической организации ДНР

Читайте также: СБУ заявила о разоблачении "агента ФСБ", проникшего в ВСУ — видео задержания

Вадим Ребрина
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