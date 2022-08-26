"Склонял военных к измене". СБУ задержала руководителя юридического вуза в Харькове
Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании по подозрению в государственной измене временно исполняющего обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, задержан Юрий Рябуха.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как пишет Офис генпрокурора, по данным следствия, подозреваемый в феврале и марте 2022 года склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам страны-агрессора и перейти на сторону врага.
Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного управления внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
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