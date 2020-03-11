Подозреваемого по делу Гандзюк экстрадируют из Болгарии - решение суда

Алексей Левин (Фото: Gramofona.com)

Апелляционный суд болгарского города Бургас отклонил жалобу подозреваемого в причастности к убийству советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации Gramofona.com, защита Левина настаивала, что решение суда первой инстанции об экстрадиции было незаконным, поскольку запрос поступил от Генеральной прокуратуры Украины, а ее больше не существует и я якобы неясно, какой орган является ее преемником (ГПУ была преобразована в Офис генерального прокурора).

По мнению обвинения, запрос на экстрадицию был сделан компетентным органом, и есть все основания считать, что Левин в Украине сможет пользоваться всеми правами человека и понесет ответственность только за то преступление, обвинение в котором стало причиной экстрадиции.

Суд поддержал позицию прокуратуры и разрешил экстрадицию Левина. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

22 февраля суд Бургаса разрешил его экстрадицию в Украину.

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