Подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Шайтанов отрицает связь с ФСБ РФ

Задержание Валерия Шайтанова (фото - пресс-служба СБУ)

Подозреваемый в госизмене и терроризме генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов отрицает, что работал на ФСБ РФ. Об этом hromadske сказал адвокат Шайтанова Георгий Тигишвили.

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"Когда надо было быть в строю, а мало кто хотел, я был в строю и выполнял свой долг. А сейчас меня хотят убрать", - передал через адвоката Шайтанов.

Тигишвили говорит, что обнародованная СБУ информация о якобы работе Шайтанова на Россию — неправда. Он считает, что общественным мнением манипулируют "с целью дискредитации ключевых лиц, которые успешно и качественно выполняли боевые задачи на Востоке Украины". По словам Тигишвили, Шайтанов создал эффективное боевое подразделение - 6 управление СБУ, которое в дальнейшем было названо "Шайтанбат". За это, по словам адвоката, президент наградил Шайтанова Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

Защитник Шайтанова также заявил, что записи разговоров, которые ранее были опубликованы СБУ в подтверждение вины Шайтанова, якобы не будут использованы в суде. По словам Тигишвили, у генерал-майора СБУ до начала войны с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым были "официальные" отношения.

"Игорь Егоров в 2012 году был официально приглашен главой СБУ для участия в совместных учениях по боевой подготовке и обмена боевым опытом. Валерий Шайтанов также принимал участие в указанных учениях. То есть, до начала войны они находились в официальных и совершенно законных отношениях, кстати, как и большинство работников и руководителей СБУ, которые имели отношение к этим учениям", - сказал адвокат.

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова по подозрению в работе на ФСБ. В частности, считают в СБУ, он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение в госизмене и совершении теракта, 15 апреля он был заключен под стражу.

LIGA.net собрала все, что было известно от Валерии Шайтанове и расшифровала записи .