Подозреваемый в убийстве Абэ сам сделал несколько многоствольных пистолетов – полиция
Подозреваемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ собственноручно сделал несколько многоствольных ружей из подручных материалов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявления следователей.
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Тэцуя Ямагами, ранее сознавшийся в убийстве Абэ из самодельного оружия, изготовил из подручных материалов несколько многоствольных "пистолетов", которые обнаружили при обыске в его квартире, утверждает полиция. Для покушения он использовал оружие с двумя стволами, потому что оно оказалось наиболее мощным, но он также сделал стреляющие образцы с тремя, четырьмя и даже шестью "стволами".
Для изготовления "пистолетов" он использовал металлические трубки и скотч, другие детали он заказывал через интернет.
В Японии существует давняя традиция отказа от огнестрельного оружия – его не используется даже якудза. Частично эта традиция обусловлена пренебрежительным отношением к ружьям, которое было частью внутренней политики сегуната Токугава до середины XIX века, частично – пацифисткой политикой страны после поражения во Второй мировой войне.
- Ранее сообщалось, что Тэцуя Ямагами собирался напасть на лидера религиозной группы, от которой пострадала его мать.
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