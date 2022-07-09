Подозреваемый в убийстве Абэ сам сделал несколько многоствольных пистолетов – полиция

Подозреваемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ собственноручно сделал несколько многоствольных ружей из подручных материалов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявления следователей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Тэцуя Ямагами, ранее сознавшийся в убийстве Абэ из самодельного оружия, изготовил из подручных материалов несколько многоствольных "пистолетов", которые обнаружили при обыске в его квартире, утверждает полиция. Для покушения он использовал оружие с двумя стволами, потому что оно оказалось наиболее мощным, но он также сделал стреляющие образцы с тремя, четырьмя и даже шестью "стволами".

Для изготовления "пистолетов" он использовал металлические трубки и скотч, другие детали он заказывал через интернет.

В Японии существует давняя традиция отказа от огнестрельного оружия – его не используется даже якудза. Частично эта традиция обусловлена пренебрежительным отношением к ружьям, которое было частью внутренней политики сегуната Токугава до середины XIX века, частично – пацифисткой политикой страны после поражения во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что Тэцуя Ямагами собирался напасть на лидера религиозной группы, от которой пострадала его мать.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.