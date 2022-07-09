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Подозреваемый в убийстве Абэ сам сделал несколько многоствольных пистолетов – полиция

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 11:58
Подозреваемый в убийстве Абэ сам сделал несколько многоствольных пистолетов – полиция - Фото
Задержание Тэцуя Ямагами (Фото - EPA)

Подозреваемый в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ собственноручно сделал несколько многоствольных ружей из подручных материалов. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявления следователей. 

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Тэцуя Ямагами, ранее сознавшийся в убийстве Абэ из самодельного оружия, изготовил из подручных материалов несколько многоствольных "пистолетов", которые обнаружили при обыске в его квартире, утверждает полиция. Для покушения он использовал оружие с двумя стволами, потому что оно оказалось наиболее мощным, но он также сделал стреляющие образцы с тремя, четырьмя и даже шестью "стволами".

Для изготовления "пистолетов" он использовал металлические трубки и скотч, другие детали он заказывал через интернет. 

В Японии существует давняя традиция отказа от огнестрельного оружия – его не используется даже якудза. Частично эта традиция обусловлена пренебрежительным отношением к ружьям, которое было частью внутренней политики сегуната Токугава до середины XIX века, частично – пацифисткой политикой страны после поражения во Второй мировой войне.      

Сергей Бережной
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япония огнестрельное оружие синдзо абэ
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