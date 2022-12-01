В Испании подозрительную посылку получило не только посольство, но и оружейная компания
Посылку с вероятно взрывным устройством 30 ноября получило не только посольство Украины в Мадриде, но и испанская компания Instalaza. Она производит оружие, которое поставляется в том числе в Украину, сообщает испанская медиакомпания Cope.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Полиция сейчас выясняет, есть ли связь между посылкой со взрывчаткой, отправленной днем 30 ноября в посольство Украины в Мадриде, с посылкой, полученной сарагосской оружейной компанией Instalaza.
Источники в Министерстве внутренних дел Испании сообщили журналистам, что незадолго до 19:00 в компании было обнаружено подозрительное почтовое отправление.
Правоохранители прибыли на место и провели контролируемую детонацию.
Сейчас следователи изучают взорвавшееся устройство и оценивают, есть ли связь между этим событием и тем, что произошло сегодня в посольстве Украины в Мадриде.
Instalaza — оружейная компания, которая экспортирует свою продукцию более чем в 35 стран. Компания производит ручные противотанковые гранатометы и приборы ночного видения. В марте этого года Испания отправила в Украину 1370 гранатометов С-90 и Alcotán вместе с партией ручных пулеметов и 700 000 патронов разного калибра.
- 30 ноября в украинском посольстве в Мадриде прогремел взрыв. Пострадал сотрудник, который открывал посылку.
- Посылка была отправлена на имя самого посла. На ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно направляют дипломатам, говорят в посольстве.
Читайте также: Премьер Испании назвал войну "абсурдной". Призвал Путина "оставить Украину в покое"
Комментарии