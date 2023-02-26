Подрыв российского А-50 в Мачулищах. У России всего шесть таких самолетов – Беларускі Гаюн
У воздушно-космических сил РФ есть всего девять самолетов А-50, причем усовершенствованных (с модификацией "У") всего шесть единиц. Именно такой самолет был сегодня поврежден на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Об этом сообщает Telegram-канал OSINT-группы Беларускі Гаюн.
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По данным канала, в Мачулищах в результате двух взрывов получил значительные повреждения самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608 (бортовой номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05): повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.
По информации расследователей, этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и на текущий момент пробыл в РБ 54 дня, сделав 12 вылетов. До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.
"В воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией "У") всего 6 единиц", – говорится в сообщении.
Один такой самолет обслуживает 19 человек. Его стоимость составляет $330 млн.
- Сегодня общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
- По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.
- Глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию NashaNiva, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах.
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