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Подсанкционная гражданская жена депутата ОПЗЖ Козака сменила фамилию в РФ – журналист

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 19:27
Подсанкционная гражданская жена депутата ОПЗЖ Козака сменила фамилию в РФ – журналист - Фото
Наталья Лавренюк и Тарас Козак (Фото: скриншот программы Схемы)

Гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая так же, как и депутат, попала под санкции СНБО, сменила фамилию, имя и отчество в России. Об этом сообщает журналист проекта "Схемы" Максим Савчук со ссылкой на налоговую службу РФ.

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"Смотрите, какой замечательный "антисанкционный ход" (я так себе это объясняю). Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной. Гражданской жене Тараса Козака, который попал под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество", – написал Савчук.

Он опубликовал скриншоты из реестра физических лиц российской налоговой, на которых при одинаковых личных данных, включая серию и номер паспорта, разные имена. Один скриншот был сделан в феврале, а другой – в августе 2021 года. 

  • 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против жены лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк из-за того, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (РФ), которым они владеют, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе.
  • 20 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции в действие



Вадим Ребрина
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Тарас Козак санкции снбо Наталья Лавренюк
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