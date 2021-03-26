"Подстрекал украинских бойцов к госизмене". ОГП сообщил о подозрении экс-замглавы ВМФ РФ

Прокуроры Офиса генпрокуратуры сообщили о подозрении бывшему замглавы Военно-морского флота РФ – его подозревают в пособничестве ведения агрессивной войны и подстрекательстве к госизмене. По информации от источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Валерии Куликове, сейчас он сенатор Совета федерации в оккупированном Крыму.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что с 20 по 25 марта 2014 года "во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и начальственный состав штаба командования Военно-морских сил ВС Украины к госизмене – к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта".

По версии следствия, он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал украинским бойцам физическим насилием и оружием. Кроме того, подозреваемый якобы проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые находились на гауптвахте у россиян, также подстрекая их к госизмене.

Сейчас он подозревается по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 437 УК (ведение агрессивной войны) – по каждой из этих статей предусмотрено лишение свободы на срок более десяти лет.

В ноябре 2020 года в Херсонской области по подозрению в госизмене задержали экс-замглавы МВД Крыма.

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Дарья Мостовая

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