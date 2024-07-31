Подземная Каневская ГАЭС. Укргидроэнерго рассказало о планах обезопасить инфраструктуру

Каневская ГЭС (Фото: Википедия)

Сейчас Украина вносит изменения в строительство Каневской ГАЭС – планы переместить ее под землю. Об этом рассказал в интервью LIGA.net гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

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"Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", – подчеркнул он.

По словам Сироты, самые большие вызовы для энергетиков сейчас максимально быстро восстанавливаться, защищать объекты и думать о перспективе.

"Должны строить такую инфраструктуру, чтобы она была устойчива", – подытожил гендиректор Укргидроэнерго.

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12 июля представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит "уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища", чтобы "обвинить в этом Россию".

Украинский МИД назвал эти обвинения абсурдными: "Российский режим сам отлично справляется с собственными военными преступлениями".

Силы обороны считают угрозу удара по плотине Киевской ГЭС реальной – спровоцировать панику, заявлял собеседник LIGA.net на условиях анонимности.

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