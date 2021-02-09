"Поговорят с ними за жизнь". Зеленский лично встретится с депутатами "группы Коломойского"

Президент Владимир Зеленский сегодня намерен встретиться с депутатами от фракции Слуга народа из группы, лояльных к олигарху Игорю Коломойскому. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции.

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Встреча запланирована на 17:00 в здании Офиса президента.

"Позвали группу Коломойского, человек 25-27. Поговорят с ними за жизнь", – сообщил один из собеседников.

Он предположил, что на встрече Зеленский может поднять вопрос работы этих депутатов внутри фракции.

"Может сказать из серии "Или голосуете вместе с фракцией – или на выход", – добавил собеседник.

Другой руководитель фракции предположил, что одной из тем разговора будет голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

"Они два раза не голосовали и шантажируют не проголосовать в третий. Это достаточный повод для встречи", – отметил собеседник.

Нардеп от СН и экс-журналист телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила LIGA.net приглашение на встречу в ОП, однако заявила, что не в курсе, кого еще позвали и какая тема встречи.

LIGA.net факт встречи не подтвердили, но и не опровергли. В пресс-службе ОП в комментариифакт встречи не подтвердили, но и не опровергли.

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Станислав Стороженко , Юрий Смирнов

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