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"Поговорят с ними за жизнь". Зеленский лично встретится с депутатами "группы Коломойского"

09.02.2021, 17:24
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский сегодня намерен встретиться с депутатами от фракции Слуга народа из группы, лояльных к олигарху Игорю Коломойскому. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции.

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Встреча запланирована на 17:00 в здании Офиса президента.

"Позвали группу Коломойского, человек 25-27. Поговорят с ними за жизнь", – сообщил один из собеседников.

Он предположил, что на встрече Зеленский может поднять вопрос работы этих депутатов внутри фракции.

"Может сказать из серии "Или голосуете вместе с фракцией – или на выход", – добавил собеседник.

Другой руководитель фракции предположил, что одной из тем разговора будет голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.

"Они два раза не голосовали и шантажируют не проголосовать в третий. Это достаточный повод для встречи", – отметил собеседник.

Нардеп от СН и экс-журналист телеканала 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила LIGA.net приглашение на встречу в ОП, однако заявила, что не в курсе, кого еще позвали и какая тема встречи.

В пресс-службе ОП в комментарии LIGA.net факт встречи не подтвердили, но и не опровергли.
СПРАВКА. "Группа Коломойского" – группа народных депутатов, лояльных к Коломойскому. По словам нардепа от СН Никиты Потураева, олигарх решил сохранить во фракции группу "аффилированных с ним" нардепов.

Читайте также статью от LIGA.netСлуги народа изгнали Дубинского. Развалит ли теперь Коломойский фракцию Зеленского

Станислав Стороженко, Юрий Смирнов
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Слуга народа игорь коломойский офис президента группа коломойскогоъ
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