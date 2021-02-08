Потураев: Слуга народа переживет выход группы Коломойского, шантажировать нас не получится

Фракция Слуга народа способна пережить выход из нее группы депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Об этом в интервью Цензор.нет заявил нардеп СН Никита Потураев.

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Это мнение он высказал в контексте обсуждения ситуации с нардепом Александром Дубинским, исключенным из СН после попадания под санкции США.

Потураев сказал, что Дубинский получил не одно предупреждение от президента Владимира Зеленского, начиная со скандала с пленками экс-премьера Алексея Гончарука.

По мнению Потураева, Коломойским решил пожертвовать одной "сильной фигурой", но сохранить во фракции группу "аффилированных с ним" нардепов.

"Потому что вскрытие показало, что мы можем обойтись без них. Вот в чем вся штука. Мы и без ОПЗЖ обходимся, и без них можем обойтись. Даже в случае выхода из фракции группы Коломойского – ну, возможно, нас и стало бы меньше, чем 226 (необходимое количество голосов для принятия законов, – ред.). Но еще раз: даже если бы у нас стало бы 200, мы это можем пережить", – сказал он.

Потураев согласился, что есть группа нардепов извне, которая готова поддерживать СН. Например, он сказал, что де-факто есть коалиция СН с группой Доверие.

"Поэтому шантажировать нас не получается", – подытожил он.

26 января 2021-го глава фракции СН Давид Арахамия пригрозил исключением группе Коломойского, если они не поддержат законопроект Зеленского о референдуме.

В тот же день Рада приняла закон о референдуме: 226 голосов СН, 20 – Довіри и девять внефракционных.

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Марк Сировой

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