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Потураев: Слуга народа переживет выход группы Коломойского, шантажировать нас не получится

08.02.2021, 14:50
Потураев: Слуга народа переживет выход группы Коломойского, шантажировать нас не получится - Фото
Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа способна пережить выход из нее группы депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Об этом в интервью Цензор.нет заявил нардеп СН Никита Потураев.

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Это мнение он высказал в контексте обсуждения ситуации с нардепом Александром Дубинским, исключенным из СН после попадания под санкции США.

Потураев сказал, что Дубинский получил не одно предупреждение от президента Владимира Зеленского, начиная со скандала с пленками экс-премьера Алексея Гончарука.

По мнению Потураева, Коломойским решил пожертвовать одной "сильной фигурой", но сохранить во фракции группу "аффилированных с ним" нардепов.

"Потому что вскрытие показало, что мы можем обойтись без них. Вот в чем вся штука. Мы и без ОПЗЖ обходимся, и без них можем обойтись. Даже в случае выхода из фракции группы Коломойского – ну, возможно, нас и стало бы меньше, чем 226 (необходимое количество голосов для принятия законов, – ред.). Но еще раз: даже если бы у нас стало бы 200, мы это можем пережить", – сказал он.

Потураев согласился, что есть группа нардепов извне, которая готова поддерживать СН. Например, он сказал, что де-факто есть коалиция СН с группой Доверие.

"Поэтому шантажировать нас не получается", – подытожил он.

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Марк Сировой
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никита потураев Слуга народа игорь коломойский александр дубинский ОПЗЖ
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