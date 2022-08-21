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Пожарный, учительница, проводник. Зеленский второй раз вручил награду Национальная легенда

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 23:31
Пожарный, учительница, проводник. Зеленский второй раз вручил награду Национальная легенда - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении отличием "Национальная легенда Украины" футболиста Андрея Шевченко, певца Анатолия Соловьяненко и еще шести граждан, отличившихся во время войны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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Зеленский сообщил, что сегодня, 21 августа, награды получают восемь выдающихся украинцев:

→ футболист Андрей Шевченко;
→ тенор Анатолий Соловьяненко (посмертно);
→ проводник Анатолий Бабичев, который во время обстрела потерял жену, работавшую вместе с ним в другом вагоне эвакуационного поезда, но продолжил работу;
→ пожарный Игорь Ивасиков, который помог спасти 17 человек из-под завалов Николаевской ОГА;
→ врачи-супурги Ольга и Анатолий Свист, две недели оперировавшие детей под обстрелами в Буче;
→ учительница Анна Бут из Мелитополя;
→ волонтер Тата Кеплер.

"Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что его граждане, его герои за такое государство будут всегда стоять горой и защищать. Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждой", — прокомментировал Зеленский нынешнее вручение отличия.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский андрей шевченко национальная легенда
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