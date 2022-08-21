Пожарный, учительница, проводник. Зеленский второй раз вручил награду Национальная легенда

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении отличием "Национальная легенда Украины" футболиста Андрея Шевченко, певца Анатолия Соловьяненко и еще шести граждан, отличившихся во время войны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский сообщил, что сегодня, 21 августа, награды получают восемь выдающихся украинцев:



→ футболист Андрей Шевченко;

→ тенор Анатолий Соловьяненко (посмертно);

→ проводник Анатолий Бабичев, который во время обстрела потерял жену, работавшую вместе с ним в другом вагоне эвакуационного поезда, но продолжил работу;

→ пожарный Игорь Ивасиков, который помог спасти 17 человек из-под завалов Николаевской ОГА;

→ врачи-супурги Ольга и Анатолий Свист, две недели оперировавшие детей под обстрелами в Буче;

→ учительница Анна Бут из Мелитополя;

→ волонтер Тата Кеплер.

"Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что его граждане, его герои за такое государство будут всегда стоять горой и защищать. Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждой", — прокомментировал Зеленский нынешнее вручение отличия.

Зеленский учредил награду "Национальная легенда Украины" в 2021 году.

В прошлом году ее получили Юрий Рыбчинский, Иван Марчук, Олег Блохин, Мирослав Вантух, Елена Потапова, София Ротару и Мирослав Скорик (посмертно).

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.