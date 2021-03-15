"Пока не приняли". Арестович объяснил, почему не обнародуют мирный план по Донбассу

Мирный план по Донбассу, подготовленный представителями Германии и Франции, не обнародуют потому, что он еще не принят. Об этом сообщил советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, передает канал Дом.

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"Почему его не показывают широкой публике? Потому что еще в 2014 году стороны договорились: во избежание разговоров-пересудов, информационного воздействия, неправомерных слухов – не сообщать то, о чем договариваются, до момента, когда будет заключен договор", – сказал Арестович.

Он добавил, что информация не разглашается, чтобы избежать "медийного, информационного, политического" давления на переговоры.

По словам Арестовича, этот план представляет собой попытку привязать к определенным датам конкретные действия для выполнения соглашений, достигнутых в нормандском и минском форматах.

9 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов, а Украина ждет реакции от России на документ.

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Наталия Медведева

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