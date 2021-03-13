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В ЕС обсуждают возможное смягчение отношения блока к России – Bloomberg

13.03.2021, 20:59
В ЕС обсуждают возможное смягчение отношения блока к России – Bloomberg - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Некоторые высокопоставленные чиновники Евросоюза выступают за переход к "менее воинственному" отношению к России, что приводит их к разногласиям с другими государствами-членами, которые считают, что поведение Кремля лишь ухудшается. Сейчас лидеры ЕС готовятся к пересмотру стратегии блока в отношении РФ, сообщает Bloomberg.

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По словам источника, в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель встретился с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами. Эдерер, по информации издания, утверждал, что позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, и что ей необходимо двигаться дальше. Он рекомендовал Боррелю разработать новый подход.

Хотя сближения с Россией не ожидается, пишет издание, переговоры демонстрируют резкие различия во мнениях.

Сейчас ЕС в отношениях с Россией руководствуется пятью принципами, включая требование полного выполнения мирных соглашений с Украиной, налаживание тесных связей с бывшими соседями России по СССР, укрепление противодействия российским угрозам и выборочное сотрудничество в таких вопросах, как, например, борьба с терроризмом.

Пресс-секретарь Борреля отказалась комментировать содержание встречи. Она сказала, что министры иностранных дел ЕС согласны с "сохранением актуальности реализации пяти руководящих принципов, а также с более широким подходом к противодействию, ограничению и взаимодействию с Россией там, где это необходимо".

Кроме того, 10 марта прошла встреча послов ЕС. Подавляющее большинство государств-членов, включая Германию, три страны Балтии и большинство восточноевропейских стран, заявили, что принципы должны соблюдаться. Об этом говорится в ноте по итогам встречи, с которой ознакомился Bloomberg.

Согласно документу, некоторые государства-члены предложили определить области избирательного взаимодействия с Россией, которые лидеры могут обсудить на саммите 25-26 марта.

Италия предложила в качестве возможных вариантов экономическое сотрудничество и региональные конфликты.

Германия указала на этой встрече, что изменение климата может стать еще одной темой.

Польша, Эстония, Литва и другие страны обозначили более агрессивные позиции в отношении РФ, включая требование полного выполнения минских соглашений в качестве предварительного условия для любых изменений в отношениях. Тем временем Кипр запросил анализ эффективности санкций.

По словам двух источников издания, учитывая расхождения в подходах, неясно, смогут ли 27 лидеров блока занять общую позицию.

  • После визита в Россию в феврале Боррель заявил, что Москва встала на путь конфронтации с Евросоюзом. 
  • 12 марта Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против России за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Вадим Ребрина
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Россия Донбасс ЕС Жозеп Боррель
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