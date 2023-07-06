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Полиграф показал: почти половина участников конкурса на главу САП употребляли наркотики

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 14:19
Полиграф показал: почти половина участников конкурса на главу САП употребляли наркотики - Фото
Фото: Радио Свобода

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Екатерина Коваль опубликовала сообщение, в котором рассказала, что почти половина кандидатов на должность руководителя САП употребляли или употребляют наркотики.

Коваль со ссылкой на полиграфологов, проводивших проверку кандидатов, отметила, что 17 из 43 участников конкурса употребляли или употребляют наркотические средства.

Что именно подразумевается под "наркотическими средствами" – неизвестно, это не было указано.

Кроме того, в комментарии под сообщением Коваль добавила, что "кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу, а международники в интересах некоторых кандидатов оказывали давление на полиграфологов".

Она также распространила ссылку на законопроект №9454, согласно изменениям в который были введены дополнительные процедуры "для укрепления доверия общества к судебной власти, предусматривающий проверку судей на детекторе лжи".

"В материалах комиссии хранятся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложный выбор был", – резюмировала Коваль.

  • 28 июля 2022 года главой САП стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности, вел дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Читайте также: "Пропетлять не получится". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС

Милана Головань
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