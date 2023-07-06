Полиграф показал: почти половина участников конкурса на главу САП употребляли наркотики

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Екатерина Коваль опубликовала сообщение, в котором рассказала, что почти половина кандидатов на должность руководителя САП употребляли или употребляют наркотики.

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Коваль со ссылкой на полиграфологов, проводивших проверку кандидатов, отметила, что 17 из 43 участников конкурса употребляли или употребляют наркотические средства.

Что именно подразумевается под "наркотическими средствами" – неизвестно, это не было указано.

Кроме того, в комментарии под сообщением Коваль добавила, что "кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфу, а международники в интересах некоторых кандидатов оказывали давление на полиграфологов".

Она также распространила ссылку на законопроект №9454, согласно изменениям в который были введены дополнительные процедуры "для укрепления доверия общества к судебной власти, предусматривающий проверку судей на детекторе лжи".

"В материалах комиссии хранятся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложный выбор был", – резюмировала Коваль.

28 июля 2022 года главой САП стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности, вел дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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