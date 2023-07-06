Поліграф показав: майже половина учасників конкурсу на керівника САП вживали наркотики

Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль поширила допис, в якому розповіла, що майже половина кандидатів на посаду керівника САП вживали або вживають наркотики.

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Коваль з посиланням на поліграфологів, які проводили перевірку кандидатів, зазначила, що 17 з 43 учасників конкурсу вживали або вживають наркотичні засоби.

Що саме мається на увазі під "наркотичними засобами" – невідомо, цього не було вказано.

Крім того, у коментарі під дописом Коваль додала, що "кандидати організованими групами ходили на курси протидії поліграфа, а міжнародники в інтересах деяких кандидатів чинили тиск на поліграфологів".

Вона також поширила посилання на законопроєкт №9454, згідно зі змінами до якого були запроваджені додаткові процедури "для зміцнення довіри суспільства до судової влади, який передбачає перевірку суддів на детекторі брехні".

"В матеріалах комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень. Складний вибір був", – резюмувала Коваль.

28 липня 2022 року головою САП став старший детектив НАБУ Олександр Клименко, який, зокрема вів справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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