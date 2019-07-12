Политический кризис сейчас на пике - Бекешкина

Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политический кризис в Украине сейчас находится на пике. Об этом в интервью изданию Український тиждень заявила директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

"Я думаю, что он сейчас на пике (политический кризис, - ред.). Ведь непонятно, что будет дальше. Мы говорили о том, что результат выборов ожидается непредсказуем. Сейчас он уже предсказуем, но непредсказуемо будущее", - сказала она.

Говоря о том, как будет развиваться ситуация, Бекешкина сказала, что пока не видно четкой программы действий от той партии, которая, возможно, будет просто иметь значительное большинство в Раде или вообще без каких-либо коалиций сможет формировать органы власти. Она добавила, что пока ее представители избегают дебатов.

"Потому что они не хотят терять возможных избирателей. А их избиратель с разными, часто противоположными взглядами и на западе, и на востоке", - отметила Бекешкина.

22 мая Бекешкина заявила, что президент Владимир Зеленский избирательно слышит "голос народа" при обсуждении избирательной системы.

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