Politico: США рассматривают вывод до 20 000 военных из Европы

По словам анонимного чиновника НАТО, Соединенные Штаты могут вывести 30% своих войск из Европы

Военные США (Фото: Flickr)

США могут вывести до 20 000 своих военных из Европы – это часть возможных результатов Глобального обзора сил, который проводит Пентагон. Об этом сообщила Politico Айлин Матле, старший научный сотрудник по вопросам политики безопасности Немецкого совета по международным отношениям.

По ее словам, речь идет о силах, которые были развернуты в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину по решению экс-президента США Джо Байдена.

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"Это все равно оставит значительный американский след", – отметила Матле, добавив, что сейчас численность войск США на континенте колеблется от 90 000 до 100 000 человек.

Один чиновник НАТО сообщил изданию, что сокращение численности войск в Европе может достигать 30%, что будет означать существенную перегруппировку американских сил.

По оценке Матле, для администрации президента США Дональда Трампа такой шаг будет иметь не только военный характер.

"Это послало бы сигнал – и такой символический контраст важен для Трампа", – отметила она.

Матле также подчеркнула, что независимо от масштабов сокращения, оно должно быть скоординированным с европейскими союзниками и не стать для них неожиданностью.

Издание отмечает, что Германия остается главным центром американских баз.

В частности, в стране дислоцировано около 35 000 американских военных. Среди ключевых объектов – авиабаза Рамштайн и тренировочный полигон в Графенвере, крупнейший за пределами США.