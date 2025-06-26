Саммит НАТО (Фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге пообещал, что Россия никогда не нападет на Альянс, пока он находится в Белом доме. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников.

Собеседники заявили, что во время основной сессии Трамп начал с позитивных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он президент.

Они отметили, что Трамп остался во время выступлений других лидеров, в то время как обычно его предшественники покидали заседания после своих выступлений, чтобы провести другие встречи.

Другие лидеры, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов. Некоторые одобрили его удары по Ирану. Многие восприняли лесть, которая, как они поняли, является очень эффективным способом завоевать сердце Трампа, сказали европейские чиновники.

Несмотря на то, что встречи НАТО были сосредоточены на европейской обороне, увеличении расходов и борьбе с угрозами, среди которых Россия была главной, Трамп большую часть дня потратил на защиту своих ударов по Ирану.

Западные страны неоднократно заявляли об угрозе российской агрессии. В частности, президент Литвы заявил, что страна готовится к возможному нападению России на НАТО к 2030 году.

Также сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после окончания войны против Украины, а в Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине.