WP: Трамп пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент

Саміт НАТО (Фото: Sem Van Der Wal/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на Альянс, поки він у Білому домі. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на трьох неназваних європейських посадовців.

Співрозмовники заявили, що під час основної сесії Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент.

Вони відзначили, що Трамп залишився під час промов інших лідерів, тоді як зазвичай його попередники залишали сесії після своїх виступів, аби провести інші зустрічі.

Інші лідери, своєю чергою, високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських витрат на оборону. Деякі схвалили його удари по Ірану. Багато хто сприйняв лестощі, які, як вони зрозуміли, є дуже ефективним способом досягти серця Трампа, сказали європейські посадовці.

Попри зустрічі НАТО, які було зосереджено на європейській обороні, збільшенні витрат і боротьбі з загрозами, серед яких Росія була головною, Трамп провів більшу частину дня, захищаючи свої удари по Ірану.

Західні країни вже неодноразово заявляли про загрозу російської агресії. Зокрема, президент Литви сказав, що країна готується до можливого нападу Росії на НАТО до 2030 року.

Також повідомлялося, що Нідерланди готуються до нападу Росії за рік після завершення війни проти України, а у Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні.