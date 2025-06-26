Росія за три місяці виробляє більше, ніж усе НАТО за рік. У ЄС закликали швидше озброюватись

Європі потрібно буде взяти на себе набагато більше відповідальності, щоб забезпечити безпеку, вважає Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Європейський Союз на тлі загрози з боку Росії має нарощувати виробництво зброї, адже РФ за три місяці виготовляє більше снарядів, аніж усі держави-члени НАТО за рік. Про це під час спілкування з журналістами повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка LIGA.net з Брюсселя.

"Ну, знаєте, як каже [генеральний секретар НАТО] Марк Рютте, росіяни зараз здатні виробляти протягом трьох місяців більше боєприпасів, ніж усі держави-члени НАТО, включно з усіма європейськими державами-членами та Сполученими Штатами, здатні виробляти протягом одного року", – сказав Кубілюс.

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За його словами, саме тому Європі потрібно наростити власне виробництво.

"Це наша мета. Ми рухаємося до цієї мети", – уточнив єврокомісар.

Він зазначив, що для нарощення об’ємів виробництва потрібен буде час. Водночас Кубілюс констатував, що Європа має враховувати той факт, що американці, можливо, все більше і більше перемикатимуть свою увагу на Китай.

"Але нам потрібно почати дивитися в цю перспективу. І нам потрібно буде взяти на себе набагато більше відповідальності, щоб забезпечити безпеку", – сказав посадовець.