Росія за три місяці виробляє більше, ніж усе НАТО за рік. У ЄС закликали швидше озброюватись
Європейський Союз на тлі загрози з боку Росії має нарощувати виробництво зброї, адже РФ за три місяці виготовляє більше снарядів, аніж усі держави-члени НАТО за рік. Про це під час спілкування з журналістами повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка LIGA.net з Брюсселя.
"Ну, знаєте, як каже [генеральний секретар НАТО] Марк Рютте, росіяни зараз здатні виробляти протягом трьох місяців більше боєприпасів, ніж усі держави-члени НАТО, включно з усіма європейськими державами-членами та Сполученими Штатами, здатні виробляти протягом одного року", – сказав Кубілюс.
За його словами, саме тому Європі потрібно наростити власне виробництво.
"Це наша мета. Ми рухаємося до цієї мети", – уточнив єврокомісар.
Він зазначив, що для нарощення об’ємів виробництва потрібен буде час. Водночас Кубілюс констатував, що Європа має враховувати той факт, що американці, можливо, все більше і більше перемикатимуть свою увагу на Китай.
"Але нам потрібно почати дивитися в цю перспективу. І нам потрібно буде взяти на себе набагато більше відповідальності, щоб забезпечити безпеку", – сказав посадовець.
- 12 травня 2025 року Кубілюс заявляв, що Європа й Україна мають дедалі більше інтегрувати свою оборонну промисловість і більше впроваджувати інновацій, щоб зупинити Путіна.
- Водночас він закликав Європу розпочати процес створення армії безпілотників для захисту від можливого нападу Росії.