Щоб зупинити Путіна, нам потрібно більше інновацій – єврокомісар з питань оборони

Кубілюс наголосив, що Європа може перейняти українські інновації, зокрема у сфері БпЛА та штучного інтелекту

Андрюс Кубілюс (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа й Україна мають дедалі більше інтегрувати свою оборонну промисловість та більше впроваджувати інновацій, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Слова посадовця наводить британський телеканал Sky News.

Частково це пояснюється тим, що настане час, коли Європі потрібно буде взяти на себе "повну відповідальність" за свою оборону, сказав Кубілюс, маючи на увазі прогнозоване виведення військ Сполучених Штатів.

"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно виробляти більше, нам потрібно більше інновацій, і нам потрібно робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", – заявив Кубілюс.

Він розповів, що у понеділок, 12 травня, вперше збереться робоча група ЄС-Україна. Мета зустрічі – "сприяти інтеграції нашої оборонної промисловості, сприяти розвитку спільних проєктів або спільних процесів закупівель".

Кубілюс наголосив, що Європа може перейняти українські інновації, зокрема у сфері безпілотників та штучного інтелекту.

"У майбутньому, коли Європі потрібно буде взяти на себе всю відповідальність за захист європейського континенту, Україна стане найважливішою частиною нової архітектури європейської безпеки", – наголосив він.

9 травня 2025 року Умєров заявив, що ЄС скерував на українську оборонну промисловість 1 млрд євро з надприбутків від заморожених активів РФ.

12 травня повідомлялося, що перші контракти на європейські інвестиції у ВПК України вже підписано.