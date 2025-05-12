Чтобы остановить Путина, нам нужно больше инноваций – еврокомиссар по обороне

Кубилюс подчеркнул, что Европа может перенять украинские инновации, в частности в сфере БпЛА и искусственного интеллекта

Андрюс Кубилюс (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа и Украина должны все больше интегрировать свою оборонную промышленность и больше внедрять инноваций, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Слова чиновника приводит британский телеканал Sky News.

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Отчасти это объясняется тем, что придет время, когда Европе нужно будет взять на себя "полную ответственность" за свою оборону, сказал Кубилюс, имея в виду прогнозируемый вывод войск Соединенных Штатов.

"Чтобы остановить Путина, нам нужно производить больше, нам нужно больше инноваций и нам нужно делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", – заявил Кубилюс.

Он рассказал, что в понедельник, 12 мая, впервые соберется рабочая группа ЕС-Украина. Цель встречи – "способствовать интеграции нашей оборонной промышленности, способствовать развитию совместных проектов или совместных процессов закупок".

Кубилюс подчеркнул, что Европа может перенять украинские инновации, в частности в сфере беспилотников и искусственного интеллекта.

"В будущем, когда Европе нужно будет взять на себя всю ответственность за защиту европейского континента, Украина станет важнейшей частью новой архитектуры европейской безопасности", – подчеркнул он.

9 мая 2025 года Умеров заявил, что ЕС направил на украинскую оборонную промышленность 1 млрд евро с прибыли от замороженных активов РФ.

12 мая сообщалось, что первые контракты на европейские инвестиции в ВПК Украины уже подписаны.