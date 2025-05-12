Чтобы остановить Путина, нам нужно больше инноваций – еврокомиссар по обороне
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа и Украина должны все больше интегрировать свою оборонную промышленность и больше внедрять инноваций, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина. Слова чиновника приводит британский телеканал Sky News.
Отчасти это объясняется тем, что придет время, когда Европе нужно будет взять на себя "полную ответственность" за свою оборону, сказал Кубилюс, имея в виду прогнозируемый вывод войск Соединенных Штатов.
"Чтобы остановить Путина, нам нужно производить больше, нам нужно больше инноваций и нам нужно делать это вместе в Европейском Союзе и с Украиной", – заявил Кубилюс.
Он рассказал, что в понедельник, 12 мая, впервые соберется рабочая группа ЕС-Украина. Цель встречи – "способствовать интеграции нашей оборонной промышленности, способствовать развитию совместных проектов или совместных процессов закупок".
Кубилюс подчеркнул, что Европа может перенять украинские инновации, в частности в сфере беспилотников и искусственного интеллекта.
"В будущем, когда Европе нужно будет взять на себя всю ответственность за защиту европейского континента, Украина станет важнейшей частью новой архитектуры европейской безопасности", – подчеркнул он.
- 9 мая 2025 года Умеров заявил, что ЕС направил на украинскую оборонную промышленность 1 млрд евро с прибыли от замороженных активов РФ.
- 12 мая сообщалось, что первые контракты на европейские инвестиции в ВПК Украины уже подписаны.