Єврокомісар виступив за створення армії дронів, яка перевершить російську п’ятимільйонну
Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав Європу розпочати процес створення армії безпілотників для захисту від можливого нападу Росії. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.
Кубілюс вважає, що європейцям знадобляться мільйони дронів, тому потрібно готуватися вже зараз.
"Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за наявні, щоб перемогти", – сказав він.
За словами Кубілюса, розпочати процес потрібно не з накопичення дронів, що застаріють, а зі створення команд пілотів, інженерів і виробників, готових збільшити виробництво за потреби.
Єврокомісар підкреслив, що на європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна – російська, яка планує нові агресії, інша українська.
Він наголосив на необхідності переймати досвід в України.
"Нам потрібно багато чому навчитися в України. Як організувати захист від мільйонів дронів, а також як зробити вашу оборонну промисловість інноваційною", – сказав він.
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