Єврокомісар виступив за створення армії дронів, яка перевершить російську п’ятимільйонну

Андрюс Кубілюс (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Комісар Євросоюзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав Європу розпочати процес створення армії безпілотників для захисту від можливого нападу Росії. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

Кубілюс вважає, що європейцям знадобляться мільйони дронів, тому потрібно готуватися вже зараз.

"Росія може мати близько п’яти мільйонів дронів, тому нам потрібні потужності, більші за наявні, щоб перемогти", – сказав він.

За словами Кубілюса, розпочати процес потрібно не з накопичення дронів, що застаріють, а зі створення команд пілотів, інженерів і виробників, готових збільшити виробництво за потреби.

Єврокомісар підкреслив, що на європейському континенті наразі є лише дві армії, що пройшли бойові випробування та здатні використовувати мільйони безпілотників: одна – російська, яка планує нові агресії, інша українська.

Він наголосив на необхідності переймати досвід в України.

"Нам потрібно багато чому навчитися в України. Як організувати захист від мільйонів дронів, а також як зробити вашу оборонну промисловість інноваційною", – сказав він.