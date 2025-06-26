Комиссар ЕС призвал Европу создать армию из 5 млн дронов для защиты от России
Комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал Европу начать процесс создания армии беспилотников для защиты от возможного нападения России. Об этом он заявил в интервью Sky News.
Кубилюс считает, что европейцам понадобятся миллионы дронов, поэтому нужно готовиться уже сейчас.
"Россия может обеспечить около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужны мощности больше имеющихся, чтобы победить", – сказал он.
По словам Кубилюса, начать процесс нужно не с накопления устаревающих дронов, а с создания команд пилотов, инженеров и производителей, готовых увеличить производство при необходимости.
Еврокомиссар подчеркнул, что на европейском континенте есть только две армии, прошедших боевые испытания и способных использовать миллионы беспилотников: одна – российская, которая планирует новые агрессии, другая украинская.
Он отметил необходимость перенимать опыт у Украины.
"Нам нужно многому научиться у Украины. Как организовать защиту от миллионов дронов, а также как сделать вашу оборонную промышленность инновационной", – сказал он.
- 12 мая еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа и Украина должны все больше интегрировать свою оборонную промышленность и больше внедрять инноваций, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина.
- 26 мая в интервью LRT он выразил мнение, что мир движется в направлении, где наибольшей угрозой считается Россия.
- 9 июня еврокомиссар рассказал, что Европа изучает опыт Украины в войне с Россией, включая использование в обороне беспилотников.