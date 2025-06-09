Комиссар ЕС: Украина в этом году произведет для фронта четыре миллиона дронов

Андрюс Кубилюс рассказал, что Европа изучает опыт Украины по использованию БпЛА на войне с Россией

Андрюс Кубилюс (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Европа изучает опыт Украины в войне с Россией, в частности использование в обороне беспилотников. Об этом рассказал европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью Chatham House.

По словам Кубилюса, Украина в этом году произведет четыре миллиона дронов для покрытия линии фронта.

"На линии фронта протяженностью 1200 км около 80% попаданий приходится на дроны – обычный танк, входящий в зону поражения, выживает в среднем шесть минут. Но россияне также умеют использовать дроны, поэтому Украина подсчитала, что в этом году произведет четыре миллиона дронов для покрытия этой линии фронта", – рассказал он.

По словам Кубилюса, европейская оборонная промышленность активно перенимает опыт Украины по использованию БпЛА на войне с Россией. В частности, в производстве, модернизации беспилотников и системе поощрения операторов БпЛА.

"Во время моего недавнего визита я увидел одну удивительную часть украинской экосистемы: систему бонусов для операторов беспилотников, которая базируется на поражении целей. Уничтожение дорогих российских систем приносит 200 баллов по сравнению с 6 баллами за поражение солдата. Победители получают лучшие доступные беспилотники", –сказал он.

Кубилюс сообщил, что для отражения атаки России странам Европы понадобятся миллионы дронов в год.

"Я начал подсчитывать, что понадобится государствам ЕС или НАТО на то, что я называю "Днем Икс", день нападения России. Литва, моя страна, имеет 200-километровую границу с Калининградом и 700-километровую границу с Беларусью – нам понадобится около 3 миллионов дронов в год", – сказал он.