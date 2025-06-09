Комісар ЄС: Україна цього року виробить для фронту чотири мільйони дронів

Андрюс Кубілюс розповів, що Європа вивчає досвід України з використання БпЛА на війні з Росією

Андрюс Кубилюс (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Європа вивчає досвід України у війні з Росією, зокрема використання в обороні безпілотників. Про це розповів європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Chatham House.

За словами Кубілюса, Україна цього року виробить чотири мільйони дронів для покриття лінії фронту.

"На лінії фронту протяжністю 1200 км близько 80% влучань припадає на дрони – звичайний танк, який входить у зону ураження, виживає в середньому шість хвилин. Але росіяни також вміють використовувати дрони, тому Україна підрахувала, що цього року виробить чотири мільйони дронів для покриття цієї лінії фронту", – розповів він.

За словами Кубілюса, європейська оборонна промисловість активно переймає досвід України з використання БпЛА на війні з Росією. Зокрема у виробництві, модернізації безпілотників та системі заохочення операторів БпЛА.

"Під час мого нещодавнього візиту я побачив одну дивовижну частину української екосистеми: систему бонусів для операторів безпілотників, яка базується на ураженні цілей. Знищення дорогих російських систем приносить 200 балів, порівнюючи з 6 балами за ураження солдата. Переможці отримують найкращі доступні безпілотники", – розповів він.

Кубілюс повідомив, що для відбиття атаки Росії країнам Європи знадобляться мільйони дронів на рік.

"Я почав підраховувати, що знадобиться державам ЄС чи НАТО на те, що я називаю "Днем Ікс", день нападу Росії. Литва, моя країна, має 200-кілометровий кордон з Калінінградом і 700-кілометровий кордон з Білоруссю – нам знадобиться близько 3 мільйонів дронів на рік", – сказав він.