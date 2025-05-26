Комісар ЄС Кубілюс: Світ рухається в напрямку, де Росія є найбільшою загрозою

Єврокомісар упевнений, що російську загрозу розуміють не лише країни східної Європи, що межують із РФ

Андрюс Кубілюс (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Світ рухається в напрямку, де найбільшою загрозою вважатиметься Росія. Таку думку висловив європейський комісар з питань оборони та космосу, литовський політик Андрюс Кубілюс в інтерв'ю LRT.

Як зазначив Кубілюс, РФ є не лише авторитарною, а й агресивною країною, що виділяє її серед інших авторитарних держав світу та становить велику небезпеку.

На думку єврокомісара, в Європі російську загрозу розуміють не лише країни сходу, які мають із Росією спільні кордони, а й інші члени ЄС.

"Звичайно, вони можуть не бачити російську загрозу так гостро, як ми, хоча цілком очевидно, що якби Росія розпочала агресію проти будь-якої країни НАТО та ЄС, постраждала б уся Європа – економічно, фінансово тощо", – сказав він.

Кубілюс навів за приклад Іспанію та Італію.

"В Іспанії є багато занепокоєння щодо загроз із півдня, з Африки. Але якщо ми подивимося на оцінки самих іспанців чи італійців, вони бачать, що Росія дуже активно бере участь у посиленні цих загроз із півдня", – сказав він.

За його словами, спільне розуміння загроз спонукає європейських лідерів висловлюватися з повною одностайністю на підтримку фінансових програм, запропонованих Єврокомісією.

"Не було жодних заперечень чи утримань щодо схвалення цих програм. Це свідчить про те, що розуміння є достатньо сильним ", – підбив підсумки він.