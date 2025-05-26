Комісар ЄС Кубілюс: Світ рухається в напрямку, де Росія є найбільшою загрозою
Світ рухається в напрямку, де найбільшою загрозою вважатиметься Росія. Таку думку висловив європейський комісар з питань оборони та космосу, литовський політик Андрюс Кубілюс в інтерв'ю LRT.
Як зазначив Кубілюс, РФ є не лише авторитарною, а й агресивною країною, що виділяє її серед інших авторитарних держав світу та становить велику небезпеку.
На думку єврокомісара, в Європі російську загрозу розуміють не лише країни сходу, які мають із Росією спільні кордони, а й інші члени ЄС.
"Звичайно, вони можуть не бачити російську загрозу так гостро, як ми, хоча цілком очевидно, що якби Росія розпочала агресію проти будь-якої країни НАТО та ЄС, постраждала б уся Європа – економічно, фінансово тощо", – сказав він.
Кубілюс навів за приклад Іспанію та Італію.
"В Іспанії є багато занепокоєння щодо загроз із півдня, з Африки. Але якщо ми подивимося на оцінки самих іспанців чи італійців, вони бачать, що Росія дуже активно бере участь у посиленні цих загроз із півдня", – сказав він.
За його словами, спільне розуміння загроз спонукає європейських лідерів висловлюватися з повною одностайністю на підтримку фінансових програм, запропонованих Єврокомісією.
"Не було жодних заперечень чи утримань щодо схвалення цих програм. Це свідчить про те, що розуміння є достатньо сильним ", – підбив підсумки він.
- 12 травня єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європа й Україна мають дедалі більше інтегрувати свою оборонну промисловість і більше впроваджувати інновацій, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна.