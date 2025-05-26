Комиссар ЕС Кубилюс: Мир движется в направлении, где РФ является наибольшей угрозой

Еврокомиссар уверен, что российскую угрозу понимают не только граничащие с РФ страны восточной Европы

Андрюс Кубилюс (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Мир движется в направлении, где наибольшей угрозой будет считаться Россия. Такое мнение высказал европейский комиссар по обороне и космосу, литовский политик Андрюс Кубилюс в интервью LRT.

Как отметил Кубилюс, РФ является не только авторитарной, но и агрессивной страной, что выделяет ее среди других авторитарных государств мира и представляет большую опасность.

По мнению еврокомиссара, в Европе российскую угрозу понимают не только страны востока, имеющие с Россией общие границы, но и другие члены ЕС.

"Конечно, они могут не видеть российскую угрозу так остро, как мы, хотя совершенно очевидно, что если Россия начала агрессию против любой страны НАТО и ЕС, пострадала бы вся Европа – экономически, финансово и т.д.", – сказал он.

Кубилюс привел в пример Испанию и Италию.

"В Испании есть много беспокойства по поводу угроз с юга, из Африки. Но если мы посмотрим на оценки самих испанцев или итальянцев, они видят, что Россия очень активно участвует в усилении этих угроз с юга", – сказал он.

По его словам, совместное понимание угроз побуждает европейских лидеров высказываться с полным единодушием в поддержку финансовых программ, предложенных Еврокомиссией.

"Не было никаких возражений или воздержаний по одобрению этих программ. Это свидетельствует о том, что понимание достаточно сильно", – подвел итоги он.