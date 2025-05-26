Комісар ЄС з питань оборони розповів про план Європи з підтримки України

Андрюс Кубілюс (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Підтримка країнами ЄС України у російсько-українській війні триватиме, і країни Євросоюзу мають план, як її збільшити. Про це розповів європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю LRT.

За словами Кубілюса, Європа не розглядає варіанти закінчення війни шляхом передання Росії захоплених українських територій або припинення підтримки України нібито заради миру, адже це буде дорівнювати капітуляції та заохочуватимемо агресію російського диктатора Володимира Путіна.

"План полягає в тому, щоб продовжувати те, що ми робимо, і збільшувати підтримку", – сказав він.

Він нагадав, що Європейський Союз за три роки війни надав близько 50 млрд євро допомоги, а з урахуванням допомоги Великої Британії та Норвегії загальна сума становить близько 60 млрд євро.

"20 млрд євро на рік – це менше ніж 0,1% ВВП. Я думаю, що ми можемо збільшити допомогу, бо не переконаний, що 0,1% ВВП – це межа", – сказав він.

Окрім того, з'явилася можливість для держав-членів, завдяки механізму позик у розмірі 150 млрд євро, використовувати ці позики разом з Україною.

"Таким чином відкриваються набагато більше можливостей для зміцнення військової потужності України, її військової промисловості", – сказав європейський комісар.

Кубілюс впевнений, що за європейської підтримки України країна-агресорка не виграє війну.

"Нам потрібно протистояти тиску з боку Росії. РФ не така потужна, як її іноді вважають, і я не бачу жодних доказів її великої могутності. Україна, за підтримки Заходу, витримала, і це багато. Росія не виграє цю війну", – впевнений він.