Комиссар ЕС по обороне рассказал о плане Европы по поддержке Украины

Андрюс Кубилюс (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Поддержка странами ЕС Украины в российско-украинской войне будет продолжаться, и у стран Евросоюза есть план, как ее увеличить. Об этом рассказал европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью LRT.

По словам Кубилюса, Европа не рассматривает варианты окончания войны путем передачи России захваченных украинских территорий или прекращения поддержки Украины якобы ради мира, ведь это будет равно капитуляции и поощрять агрессию российского диктатора Владимира Путина.

"План состоит в том, чтобы продолжать то, что мы делаем, и увеличивать поддержку", – сказал он.

Он напомнил, что Европейский Союз за три года войны оказал около 50 млрд евро помощи, а с учетом помощи Великобритании и Норвегии общая сумма составила около 60 млрд евро.

"20 млрд евро в год – это менее 0,1% ВВП. Я думаю, что мы можем увеличить помощь, потому что не убежден, что 0,1% ВВП – это предел", – сказал он.

Кроме того, появилась возможность для государств-членов, благодаря механизму ссуд в размере 150 млрд евро, использовать эти ссуды вместе с Украиной.

"Таким образом открывается гораздо больше возможностей для укрепления военной мощи Украины, ее военной промышленности", – сказал европейский комиссар.

Кубилюс уверен, что при европейской поддержке Украины страна-агрессор не выигрывает войну.

"Нам нужно противостоять давлению со стороны России. РФ не так мощна, как ее иногда считают, и я не вижу никаких доказательств ее большого могущества. Украина, при поддержке Запада, выдержала, и это много. Россия не выиграет эту войну", – уверен он.