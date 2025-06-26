РФ за три месяца производит больше, чем все НАТО в год. В ЕС призвали быстрее вооружаться

Европе нужно будет взять на себя гораздо больше ответственности, чтобы обеспечить безопасность, считает Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз на фоне угрозы со стороны России должен наращивать производство оружия, ведь РФ за три месяца производит больше снарядов, чем все государства-члены НАТО за год. Об этом во время общения с журналистами сообщил европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает корреспондент LIGA.net из Брюсселя.

"Ну, знаете, как говорит [генеральный секретарь НАТО] Марк Рютте, россияне сейчас способны производить в течение трех месяцев больше боеприпасов, чем все государства-члены НАТО, включая все европейские государства-члены и Соединенные Штаты, способны производить в течение одного года", – сказал Кубилюс.

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По его словам, именно поэтому Европе нужно нарастить собственное производство.

"Это наша цель. Мы двигаемся к этой цели", – уточнил еврокомиссар.

Он отметил, что на наращивание объемов производства потребуется время. В то же время Кубилюс констатировал, что Европа должна учитывать тот факт, что американцы, возможно, все больше и больше будут переключать свое внимание на Китай.

"Но нам нужно начать смотреть в эту перспективу. И нам нужно будет взять на себя гораздо больше ответственности, чтобы обеспечить безопасность", – сказал чиновник.