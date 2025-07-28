Politico: США розглядають виведення до 20 000 військових із Європи

За словами анонімного чиновника НАТО, Сполучені Штати можуть вивести 30% своїх військ із Європи

Військові США (Фото: Flickr)

США можуть вивести до 20 000 своїх військових з Європи – це частина можливих результатів Глобального огляду сил, який проводить Пентагон. Про це повідомила Politico Айлін Матле, старша наукова співробітниця з питань політики безпеки Німецької ради з міжнародних відносин.

За її словами, йдеться про сили, які були розгорнуті у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну за рішенням експрезидента США Джо Байдена.

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"Це все одно залишить значний американський слід", — зазначила Матле, додавши, що зараз чисельність військ США на континенті коливається від 90 000 до 100 000 осіб.

Один чиновник НАТО повідомив виданню, що скорочення чисельності військ у Європі може сягати 30%, що означатиме суттєве перегрупування американських сил.

За оцінкою Матле, для адміністрації президента США Дональда Трампа такий крок матиме не лише військовий характер.

"Це послало б сигнал – і такий символічний контраст важливий для Трампа", – зазначила вона.

Матле також підкреслила, що незалежно від масштабів скорочення, воно має бути скоординованим із європейськими союзниками і не стати для них несподіванкою.

Видання зазначає, що Німеччина залишається головним центром американських баз.

Зокрема у країні дислоковано близько 35 000 американських військових. Серед ключових об'єктів – авіабаза Рамштайн і тренувальний полігон у Графенвері, найбільший за межами США.