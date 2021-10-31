Полиция и наблюдатели фиксируют нарушения на выборах: есть попытки контроля голосования

Сегодня, 31 октября, в Херсонской и Черкасской областях выбирают нардепов, а в Харькове – мэра. Полиция областей, а также ОПОРА и ЧЕСНО сообщили о выявленных нарушениях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 18:00, полиция Харьковской области зарегистрировала 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Открыто одно уголовное дело по факту возможного подлога избирательных документов. Один человек привлечен к административной ответственности за то, что порвал бюллетень.

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство из-за подписания пустого протокола членами УИК на избирательном участке №631306 по ул. Олеся Гончара. Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя.

На избирательном округе №184 полицейские Херсонской области зарегистрировали восемь сообщений о нарушении избирательного законодательства. В частности – незаконная агитация, фотографирование бюллетеня, выдача бюллетеня без оригинала паспорта и вбрасывание в урну одним лицом двух бланков бюллетеней.

Полиция Черкасской области зафиксировала 21 сообщение о нарушении избирательного законодательства. Составили один протокол об административном правонарушении – незаконная агитация.

Наблюдатели ОПОРЫ в селе Антиповка зафиксировали, как наблюдательница от кандидата Виталия Войцеховского ("Слуга народа") вела списки голосовавших отдельных избирателей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, составила протокол. Представители того же депутата в с. Гладковщина вели какие-то списки, но спрятали их при приближении наблюдателей ОПОРЫ.

По данным ЧЕСНО, в Золотоноше Черкасской области полиция допросила женщину, которая на выходе с участка отмечала уже голосовавших избирателей.

В ОПОРЕ напомнили, что контролируемое голосование может являться признаком организованного на участке подкупа избирателей – это уголовное преступление.

31 октября выбирают двух народных депутатов – в округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), выборы мэра проходят в Харькове.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.